Россияне рассказали, с какого возраста дети должны обеспечивать себя

Исследование выявило, с какого возраста, по мнению россиян, их дети должны обеспечивать себя деньгами самостоятельно. Результаты публикует Telegram-канал «Пул №3».

Как отмечается, каждый третий (34%) считает подходящим для подработки возрастом 17–18 лет, и только 16% сообщили, что начинать зарабатывать следует после совершеннолетия.

«При этом почти треть опрошенных полагают, что обеспечивать себя сам ребенок должен только с 21 года», - пишет канал.

Каждый четвертый респондент полагает, что финансовая независимость должна наступить в возрасте 25 лет, а 19% опрошенных уверены, что это должно произойти в 18 лет. Многие родители не считают высшее образование обязательным условием для начала самостоятельной жизни и заработка.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование платформы «Авито Работа» сообщило, что средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста в России за год выросли на 71%. Эксперты проанализировали, как менялись средние предлагаемые зарплаты для соискателей от 16 лет в январе этого и прошлого года.