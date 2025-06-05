Для ряда россиян изменился порядок начисления пенсий

Пенсионеры, которые в прошлом были сотрудниками Министерства обороны, МВД, Нацгвардии, ФСИН и других силовых структур, получили возможность самостоятельно выбирать порядок получения пенсий — на карту любого банка, вклад или банковский счет, почтовым переводом. Такой порядок вводится законом, который вступил в силу с 3 июня.

Ранее монополия на все пенсионные платежи силовиков принадлежала Сбербанку. Депутаты посчитали такой порядок несправедливым и разрешили перечислять пенсии и через Федеральное казначейство. Кроме того, выбор предоставили и самим пенсионерам. Они могут указать, каким способом им удобнее получать деньги. Это может быть счет или вклад в любом российском банке, перевод на банковскую карту или денежный перевод физлицу через Почту России.