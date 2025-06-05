Для ряда россиян изменился порядок начисления пенсий

Пенсионеры, которые в прошлом были сотрудниками Министерства обороны, МВД, Нацгвардии, ФСИН и других силовых структур, получили возможность самостоятельно выбирать порядок получения пенсий — на карту любого банка, вклад или банковский счет, почтовым переводом. Такой порядок вводится законом, который вступил в силу с 3 июня.
Ранее монополия на все пенсионные платежи силовиков принадлежала Сбербанку. Депутаты посчитали такой порядок несправедливым и разрешили перечислять пенсии и через Федеральное казначейство. Кроме того, выбор предоставили и самим пенсионерам. Они могут указать, каким способом им удобнее получать деньги. Это может быть счет или вклад в любом российском банке, перевод на банковскую карту или денежный перевод физлицу через Почту России.
«Гражданским пенсионерам уже по действующему законодательству предоставлена возможность независимо от политики ведомств самостоятельно определять банк, куда им будут перечисляться средства. Новая инициатива логично и закономерно распространяет эту свободу и на военных пенсионеров», — цитирует «Парламентская газета» заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева.