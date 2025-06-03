Россияне стали чаще использовать альтернативные методы оплаты покупок

Объемы платежей альтернативными методами в торговых терминалах России выросли на 16% за год, сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера в рамках Недели недели российского ретейла.

По данным Сбера, альтернативными методами оплаты являются "оплата улыбкой", QR-кодом или смартфонами с помощью технологией бесконтактной оплаты (NFC). К 2025 году доля таких платежей выросла до 23% от общего объема (в 2024 годк - порядка 20%).

При этом самыми популярными из альтернативных способов оплаты остаются оплата QR-кодом и смартфонами с помощью NFC - их доли составляют 13,5% и 9,2% соответственно. Кроме того, оплата QR-кодом в 2025 года выросла на 30% по сравнению с январем - апрелем 2024 года, оплата NFC осталась на сопоставимом уровне.

Альтернативные способы оплаты в 2025 года предпочитают жители столичной агломерации: в Московской области - 25%, в Москве - 24,6%. Не отстают и регионы: в Свердловской области - 24,3%, в Республике Татарстан - 24,5%, а Ханты-Мансийский автономный округ занимает пятую позицию с показателем 24,4%.

В сегменте QR-кодов наиболее активны Москва (16,1%), Кабардино-Балкария (16%), Московская область (15,6%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (15,5%). Среди оплаты смартфоном в одно касание лидирует Дальний Восток: Сахалинская область (13%), Чукотский автономный округ (12,9%), Приморский и Камчатский края (11,4%).

При этом альтернативные способы оплаты наиболее активно используют люди от 18 до 44 лет (больше четверти объема трат). QR-код чаще выбирает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (порядка 16% от общих трат). Россияне в возрасте от 35 до 44 лет демонстрируют наибольшую долю расходов через оплату с помощью NFС (порядка 12%).