У кого россияне занимают чаще всего — исследование Rambler&Co

В случае необходимости взять в долг чаще обращаются к близким, однако при неуплате больше стыдятся перед банками

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они относятся к деньгам в долг в 2025 году. Как к кредитам, так и к обычному «занять до зарплаты».

Выяснилось, что финансовые одолжения в личных отношениях остаются распространённым, но далеко не безобидным явлением. Треть (33%) россиян без колебаний дают деньги в долг друзьям и родственникам. Однако у 23% подобный жест обернулся неприятным опытом, и они долго думают, прежде чем его «повторить». 25% действуют избирательно и принимают решение в зависимости от суммы и человека. 17% принципиально не дают в долг, считая это вредным для человеческих отношений, а 2% оформляют такие договорённости под расписку.

При этом, если речь идет о мелких суммах, 37% респондентов сами иногда берут деньги у родных или друзей. 12% даже в этом случае пользуются услугами банков, 7% предпочитают рассрочки или кредитные карты. Четверть участников (26%) заявили, что ни разу не прибегали к мелким займам, а 18% брали в долг раньше, но больше не хотят повторять этот опыт.

В историях с мелкими займами 34% опасаются потерять возможность выплачивать кредиты, «подсев» на них. 31%, напротив, главным риском считают давать деньги в долг самим. 16% уверены, что главное – честная договорённость между людьми, и тогда никаких проблем не возникнет. Остальные боятся мошенничества (9%) или морального давления, возникающего при заимствовании у близких (10%).

Если срочно нужна небольшая сумма денег «до зарплаты», 67% предпочитают вообще не брать в долг и справляться самим. 14% всё же обращаются за поддержкой к близким. 13% выбирают краткосрочные кредиты, 5% — рассрочку или сервисы формата «плати частями», а 1% оформляют микрозаймы.

Две трети (66%) опрошенных не видят никаких плюсов в самой возможности взять в долг у родных и близких. 23% признали, что финансовые сервисы с возможностью рассрочки или кредита выручают в экстренных ситуациях. Ещё 7% ценят возможность не откладывать важные покупки, а для оставшихся 4% – это своего рода подушка безопасности, «лучше пусть будет».

Россияне также поделились собственными финансовыми правилами на тему займов. Для 39% главное – честность и уверенность в возможности вернуть долг. 26% одалживают лишь ту сумму, с которой готовы расстаться без сожалений. Каждый пятый (20%) выбрал политику полного отказа от долгов – ни брать, ни давать. 14% готовы занять у близких, если ситуация критическая, и только 1% признаются, что сначала берут, а потом думают.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 мая 2025 года, охват составил 41 831 интернет-пользователь.