Фрукты и ягоды подорожали до рекордных уровней: что происходит?

Весенние аномальные заморозки ударили по аграрным регионам страны, особенно по Крыму, Кубани и Ставрополью, что привело к потерям урожая черешни, персиков и абрикосов и резкому росту цен на эти ягоды и фрукты. Эксперты Дмитрий Востриков, Анна Вовк и Дмитрий Валигурский обсудили причины ценового шока и возможные пути решения проблемы, передает mk.ru.

Востриков отметил, что экономика сельхозпроизводства не улучшается, и производители сталкиваются с ростом затрат. Импортозамещение в сегменте косточковых культур не достигло стандартов продбезопасности, и внутренний рынок не может компенсировать потери урожая. Импорт остается главным источником поступления этих продуктов, что делает рынок зависимым от внешних факторов, отметил собеседник.

Вовк подчеркнула, что политические риски и санкции увеличивают издержки, что также влияет на цены. Производство и потребление в России остаются на прежнем уровне, но структура потребления меняется в сторону хлеба и макарон, что особенно ударит по малообеспеченным слоям населения.

Валигурский отметил, что рост издержек производителей, нехватка кадров и техники, а также недостаточное финансирование сельского хозяйства приводят к потере позиций. Он также подчеркнул важность кооперативов и личного садоводства для удержания цен на продукты. Государство должно четко управлять продовольственной политикой и контролировать объемы производства и продаж, добавил он.

Эксперты согласились, что цены на сезонные продукты будут расти до конца года, но отметили, что летом и осенью цены обычно снижаются из-за обильного урожая. Они также рекомендовали заниматься личным садоводством и заготовками на зиму, чтобы снизить зависимость от рынка.

По данным Росстата, в январе–апреле 2025 года овощи и фрукты подорожали на 58% (капуста), 56% (картофель), 55% (клубника) и другие продукты.