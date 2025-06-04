Мосбиржа запустила торги фьючерсом на криптовалюту

Московская биржа с сегодняшнего дня запускает торги фьючерсом, привязанными к стоимости криптовалют (Bitcoin Trust ETF) для квалифицированных инвесторов.

"Торги новым инструментом начнутся 4 июня 2025 года и будут доступны только квалифицированным инвесторам", - сообщала торговая площадка.

Отмечается, что торговый код будет называться IBIT, котировка выставляются в долларах США за один лот, расчеты проводятся в российских рублях. Для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года, сообщала биржа.

Ранее СПБ Биржа сообщала ТАСС, что в настоящее время тестирует торги расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. "Сбер" также планирует представить свой продукт для инвесторов без прямого владения криптовалютами.

Банк России в мае разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты.