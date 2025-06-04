Эксперт рассказал, сколько банковских карт нужно иметь

Иметь более трех-четырех карт невыгодно, так как расходы на их обслуживание могут превышать выгоду от использования. Такое мнение высказал агентству «Прайм» эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Банковские карты на руках у человека можно разделить на три группы: зарплатные, трансакционные и специальные.

Главные требования к зарплатной карте — удобное расположение банкоматов для снятия наличных в случае необходимости, а также функциональное приложение, способное закрыть все потребности держателя карты.

По словам Бархоты, зарплатная карта не всегда может предоставить всю полноту привилегий и бонусов, поэтому людям может понадобиться вторая карта с удобной программой лояльности. С такой картой клиенту предоставляются скидки и акции и начисляется кэшбэк за покупки. Трансакционная карта может быть и кредитной — в этом случае программа лояльности бывает еще более щедрой, добавил эксперт.

Наконец, специальная карта может использоваться для разовых покупок. Например, по ней предоставляется 20% скидка на покупку крупной бытовой техники или копятся мили за путешествия. Это также может быть карта для покупок в интернете, которую человек пополняет строго на сумму предстоящей покупки, перечислил Бархота.

«Ситуация, когда у гражданина более пяти карт, нередка. В то же время основной риск — непредвиденный рост трансакционных издержек по большинству карточных продуктов. Иными словами, большое количество карт способно создать ситуацию, при которой издержки по обладанию многими картами (плата за обслуживание) начинают превышать выгоды от их использования», — резюмировал эксперт.

Напомним, что Госдума планирует рассмотреть предложенный Банком России законопроект об ограничении количества банковских карт для одного человека. На данный момент обсуждается общий лимит в 20 карт и не более пяти карт в одном банке.