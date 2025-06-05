Оценено влияние снижения ключевой ставки на доступность кредитов

Финансовый консультант Марина Новикова в беседе с телеканалом "Звезда" прокомментировала возможное снижение ЦБ России ключевой ставки на ближайшем заседании.

Эксперт высказал предположение, что вероятнее всего текущий показатель в 21% не изменится, либо изменится незначительно.

«На мой взгляд, ставку оставят 21%. Темпы инфляции снизились, но для того, чтобы она опять не набрала ход, нужно, чтобы снижение или хотя бы тот уровень, который сейчас есть, держался 4-6 месяцев», – сказала Новикова.

Что касается влияния возможного снижения ключевой ставки на кредитную сферу и жизнь простых граждан, то, по мнению эксперта, существенных изменений ждать не стоит.

«Если ставка останется прежней, то, конечно, кредиты меньше не станут, и они будут на уровне этих ставок, что и сейчас есть. То есть ипотека – это в районе 28%, ну и потребительские кредиты в районе 26%. Если ставка останется на уровне 21%, я не думаю, что сейчас это все равно существенно повлияет на доступность кредитования или доступность ипотеки. И, конечно же, если такие ставки останутся высокими кредитные или даже снизятся на 1 или 2%, вряд ли кто-то из граждан будет даже под такие ставки высокие рефинансировать. Поэтому я пока думаю, что пока не будет существенного снижения», – добавила Новикова.

По поводу покупки какой-либо техники на фоне снижения курса доллара и европейской валюты Новикова посоветовала воспользоваться моментом и приобрести желаемое. По ее словам, не факт, что ткущая тенденция к дальнейшему укреплению рубля сохранится, о чем говорят неоднократные примеры из недавнего прошлого.