Готовьтесь к подорожанию: что поднимется в цене в июне?

Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев прогнозирует рост цен на различные товары и услуги в июне. Соответствующим мнением он поделился в беседе с Life.ru.

Специалист пояснил, что существует несколько причин для такого резкого роста, и они обусловлены как сезонными явлениями, так и изменениями в правовых нормах. По его словам, в летний период обычно наблюдается увеличение стоимости строительных и отделочных материалов, таких как цемент, металлические конструкции, изоляционные материалы и пиломатериалы. Это, в свою очередь, приводит к повышению цен на строительные и монтажные работы. Ожидается, что рост составит примерно 5-7%, отметил собеседник. Рост цен на строительные материалы обычно сопровождается увеличением стоимости мебели, добавил он.

Кроме того, по словам экономиста, значительно поднимется цены на путешествия. Рекордный спрос на внутренний туризм приведет к тому, что авиабилеты и железнодорожные перевозки станут ощутимо дороже, указал Тимофеев. Специалист предсказывает и увеличение стоимости топлива, которое на первых порах будет компенсироваться благодаря специальным акциям и скидкам.

Он подчеркнул, что рост цен коснется и продуктов питания. Увеличение стоимости пальмового масла и введение экспортных пошлин на российское растительное масло на мировом рынке, а также новые требования к пищевой промышленности приведут к удорожанию кондитерских изделий и других продуктов, в состав которых входит пальмовое масло.

Эксперт обратил внимание на то, что из-за законопроекта о соблюдении ГОСТов в Госдуме часть продуктов может подорожать. Отечественные компании производят продукцию по своим стандартам, и приведение ее в соответствие с ГОСТами потребует изменений состава, оформления документов и упаковки. Это может увеличить цены на рыбную и молочную продукцию, среди которой уже 60 и 50% не соответствуют стандартам, отметил экономист.