Эксперты спрогнозировали ставки по вкладам к концу года

Максимальная ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 18% годовых до конца 2025 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«При отсутствии новых макрошоков ключевая ставка Банка России к концу году может составить 18–19% годовых. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%, что, несомненно, сохранит их привлекательность для населения, но приведет к перетоку средств из коротких депозитов в долгосрочные», — считают аналитики НКР.

При этом состоятельные граждане будут перекладывать средства с крупных вкладов обратно в недвижимость и в инструменты фондового рынка, ожидают в агентстве.

«К концу года наиболее вероятный уровень ключевой ставки — 18–19% годовых, а средняя ставка по вкладам, скорее всего, составит 16–17% годовых», — прогнозирует руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков.

Рынок ожидает, что на заседании 6 июня 2025 года Центробанк смягчит свою политику.

«Именно в преддверии этого банки начали снижать доходность по депозитам», — отмечает Илья Васильков.

При высокой ключевой ставке банк привлекает средства под 20–21% годовых, и он не может выгодно размещать их в кредитах, поскольку их выдачи замедляются. Банкам нужно постоянно балансировать ликвидность и маржинальность, поясняет эксперт.