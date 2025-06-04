В Коми подписали соглашение о выплате северных надбавок с первого дня работы

Дополнительное трехстороннее соглашение о выплате северной надбавки к зарплате с первого дня работы подписано в Республике Коми, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее это решение анонсировал врио главы Коми Ростислав Гольдштейн.

"По поручению Ростислава Гольдштейна на заседании республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подписано дополнительное соглашение к региональному соглашению по социально-экономическим вопросам, гарантирующее всем работникам Республики Коми выплату северной надбавки в полном размере с первого дня работы", - говорится в сообщении.

Документ подписали зампред правительства региона Екатерина Грибкова, председатель Федерации профсоюзов региона Алексей Кулиш и президент Коми союза промышленников и предпринимателей Игорь Бушковский.

"Подписав данное соглашение, мы распространим норму по установлению максимальной "северной" надбавки с первого дня работы на всех работников Республики Коми. Появятся дополнительные экономические и социальные стимулы для привлечения и закрепления молодых кадров на предприятия и в организации нашей республики", - привела пресс-служба слова Грибковой.

Ранее для получения такой надбавки в полном объеме работники должны были отработать в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет. Исключение составляли лишь лица моложе 30 лет, если они прожили в этих условиях не менее пяти лет, а также работники по наиболее востребованным на региональном рынке труда профессиям. До этого президент России Владимир Путин неоднократно обозначал перед правительством РФ вопрос по установлению максимальной процентной надбавки в северных регионах. Аналогичные гарантии уже приняты в ряде субъектов РФ, например, в Мурманской области, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе.

Вопрос установления северной надбавки с первого дня работы был положительно решен в начале года на встрече руководителей сторон социального партнерства с Гольдштейном. В апреле был принят региональный закон, устанавливающий данную гарантию для работников государственных органов и учреждений Коми. Теперь аналогичные условия распространяются на весь трудовой рынок республики.

Согласно дополнительному соглашению, работодатели в Коми обязуются обеспечивать выплату процентной надбавки к зарплате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы независимо от стажа. Гарантии будут устанавливаться коллективными договорами, локальными нормативными актами и трудовыми договорами в соответствии с Трудовым кодексом России и региональным законодательством.