Аналитик рассказала о недовольстве клиентов банков высокими ставками

Лера Букина

Эксперт-аналитик Гаянэ Замалеева «Банки.ру» заявила, что кредитные организации устанавливают определенные условия для получения повышенных ставок по накопительным счетам. По ее словам, это не устраивает клиентов.

Аналитик рассказала о недовольстве клиентов банков высокими ставками
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Как пояснила специалист, приветственные ставки представляют собой специальные предложения, которые банки предоставляют новым клиентам по накопительным счетам или в рамках акций. Например, они могут предложить до 20–22% годовых, но только при выполнении определенных условий, добавила аналитик.

Она выделила основные ограничения, которые часто вызывают недовольство клиентов: необходимость регулярно пополнять счет на определенную сумму, отсутствие доступа к частичному снятию средств. Также многих не устраивает то, что повышенная ставка зачастую действует только в течение первых двух-трех месяцев, после чего автоматически снижается до базового уровня.

Аналитик считает, что накопительный счет — это подходящий вариант для тех, кто хочет иметь возможность частично распоряжаться своими средствами. Владелец счета может снимать деньги в любое время, не теряя при этом доход. Однако эксперт обращает внимание на то, что высокая процентная ставка не является постоянной и может измениться в любой момент.

Целесообразно выбрать вклад, если необходим стабильный доход, а снимать деньги не планируется, отметила Замалеева. По ее словам, по вкладам ставка фиксируется на весь срок и часто выше.