Аналитик рассказала о недовольстве клиентов банков высокими ставками

Эксперт-аналитик Гаянэ Замалеева «Банки.ру» заявила, что кредитные организации устанавливают определенные условия для получения повышенных ставок по накопительным счетам. По ее словам, это не устраивает клиентов.

Как пояснила специалист, приветственные ставки представляют собой специальные предложения, которые банки предоставляют новым клиентам по накопительным счетам или в рамках акций. Например, они могут предложить до 20–22% годовых, но только при выполнении определенных условий, добавила аналитик.

Она выделила основные ограничения, которые часто вызывают недовольство клиентов: необходимость регулярно пополнять счет на определенную сумму, отсутствие доступа к частичному снятию средств. Также многих не устраивает то, что повышенная ставка зачастую действует только в течение первых двух-трех месяцев, после чего автоматически снижается до базового уровня.

Аналитик считает, что накопительный счет — это подходящий вариант для тех, кто хочет иметь возможность частично распоряжаться своими средствами. Владелец счета может снимать деньги в любое время, не теряя при этом доход. Однако эксперт обращает внимание на то, что высокая процентная ставка не является постоянной и может измениться в любой момент.

Целесообразно выбрать вклад, если необходим стабильный доход, а снимать деньги не планируется, отметила Замалеева. По ее словам, по вкладам ставка фиксируется на весь срок и часто выше.