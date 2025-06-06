Россиян предупредили о новой схеме мошенников с угрозой блокировки номера
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что в России участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и под предлогом рассылки спама угрожают абонентам немедленной блокировкой номера.
По его словам, преступники сообщают о поступивших жалобах и настаивают, что «номер будет заблокирован в течение нескольких часов». Чтобы избежать «бана», жертве предлагают назвать персональные данные или продиктовать код из смс.
Суть схемы — в создании чувства паники и срочности.
Мошенники могут использовать подменные номера поддержки операторов и даже владеть личной информацией, делая разговор более убедительным, добавил собеседник RT.
В результате абоненты рискуют потерять не только доступ к телефону, но и деньги с банковских счетов.
Также злоумышленники могут взломать аккаунты в мессенджерах и соцсетях.
«Операторы связи никогда не требуют от клиентов коды из смс или пароли по телефону — подобные запросы однозначно свидетельствуют о мошенничестве», — подчеркнул депутат.
Если мошенникам удалось получить личные данные, необходимо срочно обратиться в службу поддержки оператора и банка.
«Бдительность и критическое мышление — лучший способ защиты от любых мошенников», — резюмировал Немкин.
Ранее эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев предупредил об утёкших в сеть коммерческих базах данных для обмана россиян.