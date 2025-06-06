Банк России снизил ключевую ставку — впервые за 7 месяцев

Ключевая ставка ЦБ теперь не 21%, а 20%. Ожидание снижения ключевой ставки стало одним из главных лейтмотивов июньского заседания ЦБ РФ. О своих надеждах на смягчение политики регулятора накануне заявляли сразу с нескольких высоких трибун. Такие высказывания, например, были у главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, который выразил общее настроение бизнеса, а до него об этом же говорил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. И хотя регулятор всегда принимает решение, только исходя из собственных расчетов, в этот раз надежды оправдались и впервые за семь месяцев ЦБ РФ понизил ставку. Как это решение отразиться на курсе рубля, экономике страны и карманах россиян, «МК» рассказали эксперты.

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Юлия Кузнецова, инвестиционный советник:

«В краткосрочной перспективе снижение ключевой ставки может привести к небольшому ослаблению рубля, особенно если рынок решит, что смягчение преждевременно. Тогда курс может вернуться в диапазон 82–85 рублей за доллар, особенно при новых геополитических рисках или снижении экспортных поступлений.

Для россиян это значит:

— возможное снижение ставок по ипотеке и потребкредитам,

— рост доступности кредитования,

— но и риск роста цен на импорт, если рубль начнёт дешеветь.

ЦБ на этой неделе оказался в непростой позиции. Укрепление рубля и замедление инфляции создали пространство для снижения ставки. Но регулятор стремится действовать осторожно, чтобы не потерять доверие и не раскрутить новую инфляционную спираль».

Александр Зайцев, генеральный директор Atomic Capital:

«Прошло уже более полугода с момента подъёма ключевой ставки до уровня 21% годовых — это достаточный временной период для того, чтобы жёсткая денежно-кредитная политика замедлила все экономические сферы. Теперь же, при её сохранении, возник бы риск чрезмерного переохлаждения.

Ключевая ставка повышает спрос на рублёвые активы, поэтому переход к её снижению будет являться для рубля негативным фактором. Однако в текущей ситуации неопределённости, наоборот, спрос на рубль остаётся высок. В частности, в облигациях инвесторы демонстрируют устойчивое стремление к фиксации текущей доходности долговых ценных бумаг, охватывая весь доступный диапазон погашения. Если обратиться к статистике Банка России по максимальной процентной ставке по вкладам в топ-10 финансово-кредитных учреждений, то она снижается с первой декады января. За это время был пройден путь от 21,72% до 19,39%. Это означает, что и на фондовом рынке, и в банковской сфере все уже готовились к снижению ключевой ставки, ожидали его.

По моему мнению, для россиян сейчас благоприятный момент для закрепления текущих процентных ставок по депозитам и доходностей по облигациям, поскольку вероятность их повышения в ближайшей перспективе минимальна».

Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова:

«В реальности даже минимальное снижение ключевой ставки уже означает вхождение финансового рынка в принципиально новый цикл. Ровно также теперь будет реагировать и реальный сектор экономики, ожидая удешевления финансовых ресурсов, формируя планы по собственному развитию. Снижение ставки может простимулировать ослабление рубля с рекордно высоких позиций, с уровня 77 рублей за доллар, к значению в 85 рублей и даже в 100 рублей за единицу американской валюты. Последнее значение предпочтительнее Минфину, поскольку позволить повысить в рублевом эквиваленте нефтегазовые и таможенные поступления, уменьшив дефицит бюджета.

Таким образом, даже при снижении ставки, дешевых денег в текущем году едва ли стоит ожидать. Резких изменений не будет, да они и опасны для финансового рынка и экономики России в целом».

Владимир Чернов, аналитика Freedom Finance Global:

«При снижении ставки курс рубля должен ослабнуть, возможно, вернется выше 80 рублей за доллар, в диапазон 81-83 рубля за единицу американской валюты. Ставки по банковским вкладам также начнут приносить меньшую доходность, что сократит пассивный доход населения при новых вложениях в банковские депозиты».