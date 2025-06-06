Россияне массово заверяют скриншоты у нотариусов

С начала 2025 года нотариусы более 11,5 тысячи раз зафиксировали доказательства в интернете, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Закон не запрещает использовать в качестве доказательств в суде скриншоты, сделанные самостоятельно на смартфоне или компьютере. Но на практике такие доказательства нередко признаются недопустимыми, а иски остаются без удовлетворения, рассказали в ФНП.

В качестве причин отклонения могут указываться отсутствие даты и времени получения скриншота; отсутствие сведений о том, кто его сделал; сомнения, что сайт на снимке и сайт, указанный в деле, совпадают, перечислили в палате.

При этом нотариально заверенные скриншоты обладают повышенной доказательственной силой, и подтверждать подлинность представленных снимков дополнительно не требуется.

«У нотариального протокола осмотра доказательств в Сети нет срока давности, а значит, удаление или редактирование зафиксированных публикаций в интернете уже не спасет другую сторону от ответственности», — пояснили в ведомстве.

Чаще всего скриншоты в виде доказательств применяются в делах о травле в Сети, кибепреступлениях и деловых спорах, отметили в ФНП.