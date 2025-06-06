Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии

На конец 2024 года средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составил 2 882,47 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 млн. Из них федеральные доплаты получают 2,9 млн человек, региональные — 3,2 млн человек.

Ранее Банк России сообщил о сокращении количества россиян, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). По оценкам ЦБ, это произошло из-за того, что клиенты НПФ активно вступают в программу долгосрочных сбережений (ПДС) и переводят туда свои средства в качестве первоначального взноса.