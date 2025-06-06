Подсчитано, на сколько подорожают коммунальные услуги в Москве

С 1 июля 2025 года в России вырастут тарифы на коммунальные услуги: электроэнергию, воду, канализацию, отопление, газ и вывоз мусора. Средний рост по стране составит 11,9%, а в Москве — 15%, напоминает «Российская газета».

На сколько вырастут тарифы на коммуналку в Москве:

горячая вода — на 14,8%, до с 272,14 ₽ до 312,5 ₽ за кубоментр;

холодная вода — на 10%, с 59,8 ₽ до 65,77 ₽ за кубометр;

водоотведение — на 12,4%, с 45,91 ₽ до 51,62 ₽ за кубометр;

отопление — на 16,2%, с 3217,19 ₽ до 3738,37 ₽ за гигакалорию;

обращение с коммунальными отходами — на 14,8%, с 7,34 ₽ до 8,43 ₽ с квадратного метра общей площади квартиры;

газ — на 7,9%, с 9 ₽ до 9,71 ₽ за кубометр.

На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в домах без электрических плит:

одноставочный тариф — на 12,6%, с 6,99 ₽ до 7,87 ₽ за киловатт-час;

тариф по двум зонам суток: днём — на 11,6%, с 8,47 ₽ до 9,45 ₽ за киловатт-час;

ночью — на 18,9%, с 3,43 ₽ до 4,08 ₽ за киловатт-час;

тариф по трём зонам суток: пиковое время — на 10,6%, с 10,16 ₽ до 11,24 ₽ за киловатт-час;

полупиковое время — на 12,6%, с 6,99 ₽ до 7,87 ₽ за киловатт-час; ночное время — на 18,9%, с 3,43 ₽ до 4,08 ₽ за киловатт-час.

Тарифы для остальных потребителей указаны в приказе департаменте экономической политики и развития Москвы. При этом все льготы по оплате ЖКУ для москвичей сохраняются, рассказали в ведомстве.