В России могут снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет

В России огромный резонанс вызывают преступления, ответственность за которые несут дети. Как отметил в апреле глава СК России Александр Бастрыкин, уровень подростковой преступности в стране остаётся тревожным и в некоторых сферах ситуация настолько напряжённая, что настало время задуматься о снижении возраста уголовной ответственности.

В апреле в интервью ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ситуация с наркопреступлениями среди подростков достигла такой точки, что ведомство выступает за снижение до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности по статье о сбыте наркотиков.

«Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет», — сказал Бастрыкин.

При этом в стране, по словам главы Следкома, в целом тревожная ситуация с подростковым криминалом. Даже по сводкам новостей можно видеть, что в России рост числа преступлений, ответственность за которые несут дети, наблюдается не только в сфере наркотиков — всё чаще в сводках фигурируют резонансные случаи убийств, диверсий, нападений и т. п. Чего стоит только недавнее убийство семилетней девочки, в котором признался… 14-летний подросток. При этом не только увеличивается число таких случаев, но и снижается возраст преступников. Так, например, в апреле 13-летний подросток поджёг подмосковный ТЦ, а в марте 12-летний мальчик поджёг полицейский участок в подмосковном Железнодорожном.

Российские законы слишком мягкие к детям?

Российское законодательство в отношении таких малолетних преступников крайне мягкое. Во-первых, несовершеннолетние до 13 лет не подлежат уголовной ответственности. Во-вторых, 14-летние подлежат уголовной ответственности за совершение всего лишь порядка 30 видов преступлений, включая убийство, умышленное причинение вреда здоровью, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, кражу, грабёж, разбой, вымогательство, терроризм, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах. В-третьих, в отношении несовершеннолетних действуют смягчённые нормы в ряде вопросов. Так, например, у них сокращённые сроки давности привлечения к уголовной ответственности и погашения судимости, да и сам возраст считается смягчающим обстоятельством.

Законодатели сейчас пытаются ограниченно решить сложившуюся ситуацию с детской преступностью, пытаясь расширить перечень статей, по которым можно привлекать к уголовной ответственности с 14 лет или же просто добавляя дополнительные пункты в уже имеющиеся статьи. Так, например, в марте 2024 года СМИ писали, что 14-летних могут начать привлекать к ответственности по диверсионной статье 281 УК России.

Также глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил RT, что в нижнюю палату парламента не так давно был внесён законопроект, расширяющий признаки статьи о хулиганстве, которые позволят наказывать 14-летних преступников.

«Мы предложили статью «Хулиганство» дополнить дополнительными квалифицированными признаками, чтобы хулиганские действия, совершённые в отношении беременных, инвалидов, — чтобы такие действия рассматривались не по первой части, а по второй части, где возраст привлечения к ответственности меньше. Такой законопроект в Госдуму уже внесён», — отметил он.

Говоря о других преступлениях, включая распространение наркотиков, Нилов отметил, что молодыми людьми в этом плане проще манипулировать, запугать их, посадить на крючок. Он подчеркнул, что молодёжь податлива и поэтому молодых людей втягивают в совершение преступлений.

«В том числе говорят, что ответственности не будет, возраст уголовной ответственности не наступил», — добавил он.

Как привлекают к ответственности несовершеннолетних в других странах

Как отметил в беседе с RT заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Николаевич Соловьёв, современное российское законодательство не отвечает тем вызовам, которые бросает стране текущая ситуация с малолетними преступниками.

«По имеющейся информации и современным исследованиям, подростки стали быстрее достигать физического и психологического созревания и осознанно совершают ряд преступлений, поэтому уже давно ходят предложения о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет и об увеличении списка преступлений, по которым их могут привлекать. Правозащитники на этом фоне пытаются говорить, что из-за этого негативные факторы для общества возрастут и вообще введение такого понижающего закона можно рассматривать как ограничение права на социальную защиту молодёжи, на поддержание благополучной социальной среды. Я с этим абсолютно не согласен, потому что это здесь ни при чём — наоборот, данный шаг даст больше возможностей по профилактической работе. И сейчас — в ситуации, когда активно вербуют молодёжь украинские мошенники и спецслужбы, — дети становятся инструментом в руках преступников. Безусловно, здесь требуется не только снижение планки уголовной ответственности, но и другие методы — разъяснительные, борьба с мошенничеством. Но несовершеннолетние должны знать, что несут ответственность за свои действия», — заявил он.

По его словам, в настоящий момент в мире есть два подхода к возрастной границе уголовной ответственности: общие международные документы и договоры, связанные, например, с ООН, которые рекомендуют в целом запрещать все формы уголовного наказания для лиц моложе 16 лет, а также национальные законодательства.

Так, в Англии закон о детях и подростках 1969 года прописывает возраст привлечения к ответственности 14 лет. При этом, согласно Общему праву Англии и Уэльса, привлекать можно уже с десяти лет.

«Таким образом, мы видим, что на уровне законодательства своих стран там никто не миндальничает, а устанавливает возраст в соответствии с особенностями своей пенитенциарной и уголовной системы, а также тех угроз, которые есть в обществе. В США для преступлений федерального уровня возраст привлечения к уголовной ответственности — 11 лет, во Франции — 13 лет, ФРГ — 14, Японии — 14, Ирландии — 10—12 лет, Финляндии — 15 лет», — отметил он.

Одними наказаниями не обойтись

Вместе с этим Соловьёв усомнился, что в России могут опустить возраст уголовной ответственности ниже 12 лет, а также отметил, что российские власти могут пойти по второму, более долгому пути — существенным образом перекроить всю систему профилактики в отношении несовершеннолетних и «увлечь чем-то другим», а не криминалом.

«Грубо говоря, как в Швейцарии после войны, когда было много лиц, включая молодёжь, употребляющих алкоголь и наркотики и совершающих на этом фоне преступления. Они не стали снижать возраст — они просто стали строить горнолыжные курорты и дали людям альтернативу в виде спорта, увлечения, романтики. Если мы не сможем дать систему мотивации, заинтересованности в нормальной жизни подросткам, то да, тогда надо снижать возраст уголовной ответственности, чтобы подросток понимал, что он делает и с кем, уже с 12 лет. При этом разъяснять это надо будет уже с десяти лет», — добавил он.

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец также отметила в беседе с RT, что если решаться на снижение возраста уголовной ответственности, то это должно стать частью общей стратегии, направленной на предупреждение преступлений среди молодёжи и обеспечение безопасности общества.

«Снижение возраста уголовной ответственности должно сопровождаться усилением профилактической работы и комплексным подходом, социальной поддержкой семей и усилением ответственности родителей за ненадлежащее воспитание и контроль за поведением несовершеннолетних, а также созданием специальных программ и учреждений для работы с подростками, совершившими преступления, с акцентом на реабилитацию, а не только на наказание, и не быть единственной мерой», — подчеркнула она.

Омбудсмен подчеркнула, что в России есть необходимость максимального использования ресурсов специальных учебно-воспитательных общеобразовательных учреждений закрытого типа. В качестве примера она привела подобное учреждение в Татарстане — Республиканскую специальную общеобразовательную школу имени Н.А. Галлямова.

«Школа работает с 2002 года. Это учебное заведение является одним из центров взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти республики, где уделяется особое внимание вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Эта деятельность ведётся системно, комплексно, профессионально, она обеспечена нормативно-правовыми, организационными, научно-методическими, инструментальными и кадровыми ресурсами. В школе проходят реабилитацию подростки от 11 до 18 лет. В неё поступают дети с устойчивым асоциальным поведением, совершившие противоправные деяния, предусмотренные УК России, нуждающиеся в особых условиях воспитания и требующие специального педагогического подхода, по решению суда, со сроком реабилитации до трёх лет. То есть, несмотря на ограничение свободы и обучение в ней по решению суда, наша школа — это всё-таки не колония для несовершеннолетних», — подчеркнула она, отметив, что некоторые учащиеся даже после окончания срока реабилитации изъявляют желание завершить обучение именно в данном заведении.

Отдельно Волынец отметила, что привлечение к уголовному наказанию 14-летних и младше не говорит о том, что данные малолетние преступники станут «больше осознавать происходящее» и свою ответственность. Поэтому, по её словам, важны именно воспитательная работа с нарушившими закон детьми, а также то, что в образовательных спецучреждениях закрытого типа несовершеннолетних, которые часто являются выходцами из неблагополучных семей, изолируют от взрослых-маргиналов, служащих для них негативным примером. Также это, по мнению Волынец, показывает небезразличие государства к судьбе малолетних преступников после отбывания ими наказания.