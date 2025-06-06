Набиуллина дала совет вкладчикам

Даже в условиях снижения ключевой ставки банковские вклады остаются одним из самых высокодоходных и низкорисковых инструментов для сохранения средств. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Отвечая на вопрос, куда россиянам вкладывать средства в случае дальнейшего снижения ключевой ставки, глава ЦБ отметила, что банковские депозиты по-прежнему могут гарантированно приносить высокие доходы.

«Замедление инфляции - это главная мера, которая поддерживает реальную доходность вкладов. Ставка по вкладам сейчас остается высокой, на год - под 18-20 %, при том, что инфляция в этом году, по нашим прогнозам, будет в два раза ниже. Мы будем снижать ключевую ставку только по мере снижения инфляции, так что ставки по рублевым кредитам останутся выше инфляции. И мы не ожидаем массового перетока средств с вкладов на потребительский рынок, либо на фондовый рынок, либо в валюту», - сказала Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что наиболее привлекательными являются рублевые вклады, поскольку процент по валютным депозитам значительно ниже, кроме того, эти вложения подвержены также рискам из-за курсовых колебаний.

«Рублевые вклады в пределах страховой суммы - это по сути безрисковый продукт», - сказала глава Банка России.

Она не исключила, что в случае снижения ставок часть средств будет перенаправлена на фондовый рынок. И предупредила, что в таком случае вкладчики должны осознавать все риски.