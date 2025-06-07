В Госдуме предложили уточнить критерии нуждаемости для многодетных семей

Депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Звезда» предложила уточнить критерии нуждаемости многодетных семей в пособии для малоимущих.

Ранее сообщалось о том, что депутаты «Справедливой России – За правду» хотят повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов вместо одного.

«Инициатива пройти не может, даже если она очень хорошая, потому что сегодня единое пособие на ребенка получают семьи с более чем 10 млн деток. И критерием нуждаемости, помимо нулевого дохода, помимо отсутствия излишков, избытков, является достаточно доступный для понимания список имущества», – сказала Бессараб.

Депутат добавила, что если повысить критерий нуждаемости до двух прожиточных минимумов, то бюджетные расходы на эту статью вырастут примерно в два раза, до 20 трлн рублей, а таких денег у государства сейчас просто нет.

Кроме того, по словам Бессараб, в законодательстве по-прежнему есть моменты, которые необходимо разъяснить. Например, переход второго объекта недвижимости в наследство или невозможность продать дом или квартиру в связи с особенностями их местоположения.

Таким образом, для того, чтобы реализовать инициативу, придется уменьшить размер самого пособия, осложнив жизнь тем, кто в нем действительно нуждается.

В апреле стало известно о том, что многодетные семьи получили право бесплатно посещать музеи в любые дни.