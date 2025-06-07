Депутат Говырин рассказал о новых выплатах для пенсионеров и семей с детьми

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT о новых выплатах и надбавках, которые начнут действовать в июле для граждан, у которых изменился статус социальной поддержки.

Если кому-то в июле исполняется 80 лет, ему назначат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Это значит, что к его пенсии добавится сумма в размере 8907 рублей 70 копеек. Увеличенная выплата также полагается тем, кто в июне получил инвалидность I группы — для них фиксированная часть пенсии также удваивается, отметил депутат.

«Кроме того, если пенсионер ухаживает за нетрудоспособными членами семьи, за каждого иждивенца ему добавляют по 2969 рублей 23 копейки, но не более чем за троих. Иждивенцами могут быть несовершеннолетние дети, инвалиды или студенты младше 23 лет. Эти доплаты будут поступать автоматически, без необходимости подтверждения каждый месяц», — добавил он.

Семьи с детьми продолжают получать единое пособие, которое зависит от дохода семьи и может составлять от 50 до 100% от прожиточного минимума на ребёнка. Эти пособия действуют в течение 12 месяцев, после этого требуют пересмотра.

Если срок пособия заканчивается в июне, в июле будет проведён пересчёт на основе обновлённых данных о доходах семьи. При этом размер пособия может увеличиться или уменьшиться в зависимости от изменения дохода, сказал он.

Работающим пенсионерам с 2025 года пенсия будет индексироваться по новой схеме: прибавка будет рассчитываться не от текущей пенсии, а от той суммы, которую они могли бы получать, если бы не работали. Основное повышение происходит после увольнения, и в июле его получат те, кто уволился в июне, добавил собеседник RT.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии.