Россиянам напомнили, на сколько вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля

С июля в России ожидается увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). О том, насколько они вырастут, рассказал член комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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— В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9 процента, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1 процента, в Челябинской области и Мордовии — до 18 процентов, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5 процента, — приводит его слова Kp.ru.

Повышение тарифов обусловлено несколькими факторами. К ним относятся необходимость обновления устаревших коммунальных сетей, растущие расходы на транспортировку отходов, особенности местного климата, подорожание энергоносителей, включая газ и электроэнергию, а также общая инфляционная динамика, говорится в материале.

Якубовский еще в конце мая предупреждал, что тарифы ЖКХ в Москве также проиндексируют на 15 процентов с июля. По словам парламентария, плата по коммунальным услугам после плановых изменений дойдет до 66,77 рубля за кубический метр холодной воды и 312,5 рубля — за кубометр горячей. Отопление, в свою очередь, будет стоить 3738,37 рубля за гигакалорию, а сумма в платежках за свет увеличится на 16,4 процента — с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час.