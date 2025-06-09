В России рекордно подскочили цены на шаурму

Средняя цена классической шаурмы в российских заведениях общественного питания за год увеличилась на 39% и достигла 374 рублей. Это следует из данных платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Аналитики отмечают, что удорожание шаурмы на 105 рублей стало самым значительным за последние три года. Основные причины роста цен связаны с подорожанием ингредиентов, за исключением курицы, увеличением расходов на логистику и аренду, а также индексацией заработных плат в сегменте общественного питания. Об этом говорится в материалах исследования Quick Resto, предоставляемых изданием «Газета.ru».

Несмотря на увеличение стоимости, популярность блюда продолжает расти, отмечается в исслдедовании. За год объем продаж шаурмы увеличился на 28%, а количество торговых точек, предлагающих этот продукт, выросло на 3%. Эксперты связывают это с сохранением высокого спроса на доступные и быстрые блюда вне зависимости от экономических факторов.