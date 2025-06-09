В России рекордно подскочили цены на шаурму

Ura.Ru

Средняя цена классической шаурмы в российских заведениях общественного питания за год увеличилась на 39% и достигла 374 рублей. Это следует из данных платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

В России рекордно подскочили цены на шаурму
© РИА Новости

Аналитики отмечают, что удорожание шаурмы на 105 рублей стало самым значительным за последние три года. Основные причины роста цен связаны с подорожанием ингредиентов, за исключением курицы, увеличением расходов на логистику и аренду, а также индексацией заработных плат в сегменте общественного питания. Об этом говорится в материалах исследования Quick Resto, предоставляемых изданием «Газета.ru».

Несмотря на увеличение стоимости, популярность блюда продолжает расти, отмечается в исслдедовании. За год объем продаж шаурмы увеличился на 28%, а количество торговых точек, предлагающих этот продукт, выросло на 3%. Эксперты связывают это с сохранением высокого спроса на доступные и быстрые блюда вне зависимости от экономических факторов.

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