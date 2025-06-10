Девальвация будет точно: чего ждать россиянам с запасами долларов

В долгосрочной перспективе у рубля нет никаких шансов остаться на своих нынешних крепкий позициях.

Об этом всех граждан предупредили аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Как полагают эксперты, девальвация национальной валюты РФ неизбежна. Весь вопрос в том, когда именно она будет и со с какой именно скоростью она будет протекать. Сомнений в том, что рубль обязательно уйдёт со своих сегодняшний уровней, у специалистов нет.

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Аналитики объяснили, что девальвацию российской денежной единицы стоит ждать в момент начала снижения притока иностранной валюты в страну. Это может произойти, когда на мировом рынке начнут заметно уменьшаться цены на нефть, отметили финансисты.

Кроме этого, оценку рубля уже пару месяцев скорректирует состоявшееся понижение ключевой ставки Центрального банка. Обычно лаг между изменением «ключа» и коррекцией курса валюты составляется несколько месяцев, как правило, два-три, рассказали профессионалы.

Также рубль ждёт неизбежная девальвация ещё и потому, что в этом крайне заинтересованы сами российские властями, которым нужна гораздо более слабая денежная единица для более эффективного пополнения государственного бюджета рублёвой выручкой.

В этой связи, эксперт рекомендовали россиянам с запасами долларов не продавать валюту и ждать грядущей девальвации. Даже самые консервативные и осторожные прогнозы говорят о том, что к концу текущего года курс доллара будет заметно выше, чем сегодня.