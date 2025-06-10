Аналитик дал свой прогноз на курс доллара на ближайшее время

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Эксперт Александр Шнейдерман дал свой прогноз на курс доллара на ближайшее время. Свое мнение он озвучил в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также считает, что в этом году российская валюта сохраняет статус успешной валюты 2025 года. Аналитик уточнил, что рубль смог укрепиться к доллару почти на 24%.

Кроме того, Шнейдерман отметил, что укрепление рубля происходит из-за локальных и глобальных факторов. При этом одним из ключевых факторов он назвал ослабление доллара, которое вызвано ожиданиями смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Самым большим внутренним фактором является высокая ставка ЦБ. На этом фоне краткосрочный прогноз по паре доллар/рубль — умеренно позитивный для рубля", — отметил эксперт.

По его словам, ближайшей целью является 78-82,5 рубля за доллар.