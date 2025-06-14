Никаких кодов из СМС: мошенники перешли на новую тактику

Злоумышленники меняют свои способы обмана граждан.

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Об этом предупредил ВТБ, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, если ранее аферисты активно выманивали у жертв коды из СМС, однако теперь используют рекомендацию банков не сообщать эти данные, что создаёт у россиян ложное чувство безопасности, отмечают специалисты.

На первом этапе мошенники звонят жертве и пытаются её запугать. Например, они просят подождать на линии, затем якобы отключают звук и обсуждают возможность подключения «генерала ФСБ». После этого звонок либо прерывается, либо клиент сам завершает разговор.

На второй стадии схемы жертва получает СМС или письмо на электронную почту с уведомлением о попытке входа в её аккаунт на госсервисе или в банке с незнакомого устройства. В сообщении предлагается позвонить по указанному номеру или сменить пароль по ссылке, если кто-то пытается получить доступ к аккаунту.

Телефонные номера и адреса ссылок очень похожи на официальные контакты госсервисов, банков или операторов связи. По таким ссылкам открываются фишинговые сайты, где мошенники получают данные личного кабинета жертвы, а по якобы официальному номеру ждёт звонка ещё один мошенник.

На третьем этапе жертва сама звонит мошенникам и переводит им деньги, полагая, что таким образом защищает свои средства, переводя их на безопасный счёт. Мошенники могут убедить её установить приложение Центробанка или подойти к банкомату. Когда человек прикладывает телефон к считывателю NFC, деньги списываются на карту преступников.

В связи с этим россиянам напомнили, что всегда нужно звонить в банк по номерам, указанным на банковской карте или на официальном сайте. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из рассылок. Лучше самостоятельно проверять информацию через официальные приложения или сайты компаний.