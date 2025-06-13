В России родителям вернут деньги за детские лагеря

Появился слух, что в России планируют ввести налоговый вычет за отдых в детских лагерях. Детский отдых с прошлого лета подорожал на треть, и многим родителям он становится не по карману. По мнению авторов инициативы, это станет хорошей поддержкой для семей с детьми. Для проверки информации редакция «Нового дела» дозвонилась в Москву.

«Официальной информации на этот счёт пока нет, вам лучше обратиться к авторам законопроекта», – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

За уточнениями газета обратилась в Госдуму.

«Предложение внесено в Госдуму, – подтвердили в комитете по вопросам семьи, женщин и детей. – Документом предлагается расширить сферы применения налогового вычета, добавив к медицине, образованию и приобретению жилья детский отдых».

Распространить эту меру планируется на детей, которых родители отправляют в лагеря, на турбазы и в дома отдыха. Предложение о возможности компенсировать затраты на детский отдых объясняются тем, что эта услуга подорожала почти на 30% по сравнению с 2024 годом. Сегодня путёвки в среднем обходятся в 70, а иногда и в 100 тысяч рублей.

Рассмотреть предложение депутаты планируют этим летом. Ранее на сайте Pravda-nn.ru cообщалось, что в России запустили единую цифровую платформу для мониторинга летней кампании.