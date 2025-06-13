С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 12,6%

С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения в среднем по стране вырастут на 12,6 процентов, что значительно выше ожидаемой инфляции. Для промышленных предприятий и бизнеса подорожание окажется еще более серьезным. Инфляция в России на 9 июня этого года, по данным Росстата, составила 3,6 процента. К концу года ожидается, что она немного превысит 8 процентов.

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Все последние вопросы, обсуждаемые в Правительстве, касающиеся энергетики, и инициативы в этой сфере сводятся к тому, что необходима серьезная финансовая поддержка электросетевого комплекса и генерирующих компаний. Предложений, чтобы исправить ситуацию, много, но все они ведут к дополнительным расходам потребителей. Другой вопрос, насколько предлагаемые меры будут эффективны?

В разговоре с корреспондентом "РГ" зампред комитета по Энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич объяснил, что в 2024 году Минэнерго впервые публично представило данные об объеме недофинансирования электроэнергетики - более 30 трлн рублей. Позднее 8 апреля 2025 года они были уточнены на стратегической сессии Правительства. На строительство и модернизацию объектов генерации до 2042 года необходимо направить свыше 40 трлн рублей, на развитие электросетевого хозяйства - 16 трлн рублей. Отсюда и объяснение причин регулярного повышения цен на электроэнергию. В конечном счете финансовая нагрузка ложится на потребителя, замечает Станкевич.

Почему вышло недофинансирование, объяснить можно. Фактически, генерация и сетевой комплекс существовали в отрыве от рынка, или, если угодно, условия на нем были сильно искажены. Этому способствовали: растущая доля перекрестного субсидирования (когда одни потребители оплачивают часть стоимости электроэнергии, полученной другими потребителями), сдерживание роста тарифов для населения в прошлые годы, весьма запутанная система администрирования передачи энергии от производителя до потребителя. Ранее эти проблемы удавалось нивелировать вливаниями из бюджета. Сейчас лишних денег нет, а строить новую генерацию и электросети, как и обслуживать уже имеющиеся, нужно.

Поэтому предлагается изменить некоторые правила. К примеру, чтобы промышленные потребители платили не за поставляемую им электроэнергию, а за максимально заявленную ими мощность потребления (за резерв мощности). По мнению Станкевича, предложение логично и оправдано. Многие потребители, включая крупные промышленные предприятия, закладывают мощности выше их фактических потребностей, при этом сети несут затраты на обслуживание оборудования. Потребители должны понимать свою ответственность за использование мощности, заказываемой при технологическом присоединении, считает эксперт.

Расходы на строительство новой генерации предлагается включить в платежи потребителей энергии до введения этой генерации в эксплуатацию. В Ассоциации "Сообщество потребителей энергии" (АСПЭ) считают, что такой подход может сократить затраты на обеспечение доходности и обслуживание заимствований, что должно позитивно отразиться на цене на электроэнергию.

Инвестиционная составляющая для поддержки строительства новых электросетей с 2022 года уже включена в плату за технологическое присоединение и тарифы за передачу электроэнергии. Но сейчас идет разговор о получении дополнительной инвестиционной надбавки с оптового рынка, грубо говоря - права повысить еще больше тарифы для промышленных потребителей. В АСПЭ считают, что основания для каких-либо новых доплат в сетях отсутствуют.

В "Россети" (крупнейшая электросетевая компания страны) "РГ" объяснили, что в рамках действующего тарифа, уровень которого ограничен предельными значениями, все доступные объемы инвестиционного источника уже используются, в том числе за счет ограничения на выплату дивидендов. Компания использует долговое финансирование, но уровень такой нагрузки ограничен. Долг компании, с учетом прогнозируемой объемов инвестиционной программы, уже в ближайшее время может достигнуть этих ограничений.

В результате остается необеспеченным источниками финансирования значительный перечень важных инвестиционных проектов, в том числе связанных с реализацией Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Сейчас рассматриваются все возможные механизмы обеспечения источниками дополнительного финансирования инвестиционных мероприятий, направленных на развитие и реновацию электроэнергетической инфраструктуры, уточнили в "Россети".

Рассматриваются и прочие инициативы. В том числе доведение стоимости технологического присоединения к сетям до экономически обоснованного уровня, переход к эталонам в определения затрат сетевых компаний и другие предложения. Среди них нет тех, что снизили бы финансовую нагрузку на потребителей энергии. Но при этом сохраняется "перекос" нашего рынка электроэнергии, по самым высоким ценам ее покупают крупнейшие потребители (если только они не подключены к магистральным сетям, что, впрочем, также предлагают запретить). Объем потребления играет в минус покупателю.

То есть ждать остановки быстрого роста тарифов, или тем более их снижения, не приходится ни бизнесу, ни населению. Как замечает ведущий ТГ-канала Energy Today Андрей Романчук, многие привыкли жить в рамках нарратива о дешевом электричестве, не задумываясь об энергоэффективности и энергосбережении, а также негативном влиянии перекрестного субсидирования на бизнес. Ситуация начала меняться с введением диапазонов потребления, которые не ограничивают потребление, но заставляют задуматься об эффективности тех, кто в разы превышает потребление подавляющего большинства потребителей или ведет бизнес "на дому" по субсидируемым тарифам. Текущее повышение тарифов плановое и не выходит за показатели прогноза социально-экономического развития страны. Меняются не только тарифы за электроэнергию, но и тарифы на газ. Все изменения пропорциональны и отражают процессы, происходящие в экономике, а именно реальную инфляцию, рост стоимости ресурсов, необходимость индексировать зарплаты сотрудникам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также выполнять обязательства по импортозамещению, переходу на отечественное программное обеспечение, повышению уровня надежности энергоснабжения и прочее.

Станкевич отмечает, что цены на электроэнергию изменятся неравномерно. В ряде регионов (Амурская область, Республика Алтай, ХМАО) повышение идет почти вровень с инфляцией (около 9 процентов), в других регионах (Пермский край, Кузбасс, Мордовия, Челябинская область) такая динамика достигнет почти 20 процентов.

Здесь, правда, есть нюанс. Все перечисленные и оставшиеся "за кадром" нововведения еще не приняты, а тарифы уже растут выше инфляции. В АСПЭ считают, что уже существующий рост цен на электроэнергию выше инфляции обусловлен как объективными факторами, так и несовершенством рыночных правил и тарифного регулирования. К объективным факторам можно отнести подорожание топлива, снижение водности ГЭС и высокую ключевую ставку ЦБ. К факторам, обусловленным несовершенством правил рынка следует отнести негативное влияние на внутренние цены экспортных поставок в сопредельные государства, рост цен из-за аварийности в генерации и увеличения сроков восстановительных ремонтов.

По словам Романчука, ситуация такова, что нам придется выходить из нарратива о дешевых ресурсах, стимулировать рациональное потребление, одновременно закрывая возможности для существования "серого" бизнеса по льготным тарифам для населения. Текущее повышение тарифов, хотя и кажется существенным, далеко не решает всех проблем отрасли, считает эксперт.