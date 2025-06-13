Переводы денег блокируют из-за комментариев: о чем нельзя писать

Переводы между физическими лицами с помощью банковских карт — одна из наиболее популярных услуг.

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Однако многие пользователи, заполняя поле «Назначение платежа», не осознают, что неосторожная формулировка может привести к блокировке перевода и временным ограничениям на доступ к счету, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом «Газете.ру» рассказал кандидат юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны контролировать операции своих клиентов на предмет подозрительной активности.

«Это означает, что автоматизированные системы финансовых учреждений анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии к ним. Если в сообщении содержатся слова или фразы, связанные с незаконной деятельностью, операция может быть приостановлена для дополнительной проверки», — пояснил эксперт.

К числу наиболее рискованных формулировок относятся любые упоминания:

— наркотиков, даже в шутливом контексте («за травку»);

— коррупционных схем («взятка», «откат»);

— террористической или экстремистской деятельности («оружие», «взрывчатка»);

— коммерческих операций без соответствующего оформления («оплата за ремонт», «аренда квартиры»).

Также банк может насторожиться из-за фраз, указывающих на серую оплату услуг.

— «Оплата по договору» (такой комментарий может вызвать подозрение в предпринимательской деятельности. Карта может быть заблокирована, если обнаружены доказательства оплаты товаров и услуг без регистрации самозанятости или бизнеса);

— «Возврат долга» (эта формулировка может вызвать недовольство банка, если сумма регулярных переводов превышает установленный лимит. По закону можно проводить сделки до 10 тысяч рублей без оформления документов. При превышении этой суммы и регулярных переводах банк может сообщить в налоговую службу для проверки возможных нарушений);

— «За квартиру», «арендная плата» (банк может заподозрить доход от сдачи жилья при регулярных платежах одинаковой суммы).

Важно учитывать, что банковские алгоритмы реагируют не только на прямой смысл слов, но и на сленговые выражения, которые могут быть истолкованы неоднозначно. Например, фраза «спасибо за помощь» при частых переводах одному человеку может восприниматься как попытка скрыть предпринимательский доход, отметил профессор.

Если перевод был заблокирован из-за использования «стоп-слов», необходимо оперативно связаться с банком и предоставить объяснения и подтверждающие документы (например, расписку о возврате долга).