Как изменятся тарифы на ЖКХ в Москве с 1 июля

С 1 июля в Москве вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Каких цен ожидать москвичам в квитанциях, узнала «Вечерняя Москва».

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Индексация тарифов на 15 процентов ждет жителей столицы с начала июля. Член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ произойдет по всей России.

— Новые тарифы в Москве будут следующими: холодное водоснабжение — 65,77 рубля за кубометр, горячее водоснабжение — 312,5 рубля за кубометр, отопление — 3738,37 рубля за гигакалорию. Кроме того, тариф на электроэнергию при одноставочном учете может вырасти на 16,4 процента — с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час, — пояснил парламентарий.

Александр Якубовский отметил, что индексация тарифов ЖКХ обусловлена необходимостью постоянно модернизировать коммунальную инфраструктуру, а также в связи с увеличением затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатическими условиями, ростом цен на ресурсы.

Кстати, москвичи до 10 января 2026 года при использовании СБП в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru могут оплачивать счета без комиссии.

Наталья Проданова, доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова:

— Есть разные способы экономии на оплате ЖКУ. Например, хотя бы замена ламп накаливания на светодиодные (LED). Или установить терморегуляторы на радиаторы отопления, экономичные насадки на краны. Нельзя забывать, что каждую полученную вами квитанцию надо анализировать и проверять. Не спешите оплачивать.

Собственники жилья всегда ищут возможность сократить затраты на коммунальные услуги. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как минимизировать затраты.

Кроме того, «ВМ» обсудила с экспертом, за что управляющие компании могут взимать лишние деньги и можно ли не оплачивать дополнительные услуги.