Граждане России стали рекордо мало снимать наличные

Граждане России в первом квартале нынешнего года снимали наличные деньги в банкоматах значительно реже, чем за предшествующие 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

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По словам представителей регулятора, с начала года граждане совершили 394 миллиона операций по снятию средств с банковских карт. При этом меньший показатель был зафиксирован только за аналогичный период 2009 года, когда россияне провели такие операции 392,5 миллиона раз.

— Вместе с тем основным платежным инструментом по-прежнему остаются банковские карты, хотя количество операций с ними уменьшается два квартала подряд, — передает официальный сайт Банка России.

Заместитель председателя банка ВТБ Георгий Горшков в начале декабря прошлого года сообщил, что доля наличных сбережений у российских граждан продолжает стремительно падать — на конец 2024 года она составила 15 процентов.

По данным Росстата, доля граждан с доходами ниже границы бедности в России в первом квартале 2025 года составила 8,1 процента. Это на 1,5 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.