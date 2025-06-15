Экономист Кудрявцев назвал самое выгодное время для ремонта и покупки техники

Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20 процентов. Банки тут же начали снижать и ставки по депозитам. Что лучше сделать на этом фоне со свободными деньгами, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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По данным Центробанка России, ставки по вкладам сроком от трех месяцев до года в среднем составляют 18,8 процента. И это минимум за последние девять месяцев. Вот некоторые ставки:

Альфа-Банк по вкладу без пополнения и снятия понизил ставку на 1,95–2 процента — до 15,79–16 процентов годовых.

МКБ: ставки от 10 до 20,5 процента.

Газпромбанк: 19,5–20,5 процента.

Т-Банк: с 10 июня процентные ставки по накопительным счетам снижены до 12 процентов. И лишь по одному из вкладов (без пополнения сроком на два месяца) максимальная ставка выросла до 20 процентов годовых.

Сбер: с 11 июня снижаются ставки по вкладам «Лучший %» и «СберВклад». Максимальная доходность и того, и другого вклада составит до 19 процентов годовых.

— Если учесть, что уровень инфляции за последний год — около 9,4 процента, то вклады по-прежнему вполне выгодны, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — А вот доллар, напротив, проседает. Он опустился ниже 80 рублей, и, когда поднимется, не очень ясно. Даже лето, традиционное время роста спроса на валюту для поездок за рубеж, на курсе доллара никак не сказалось. Нет массового спроса на доллар — значит, и курс не будет расти. Во всяком случае, в ближайшее время.

Эксперт советует: если есть свободные деньги, то сейчас лучше всего отнести их в банк и положить на рублевый депозит. Второй вариант: покупка товаров длительного пользования.

— Курс доллара низкий, потребительские кредиты дорогие, плюс лето — сезон отпусков, люди тратят деньги на путешествия, — пояснил Виктор Кудрявцев. — В итоге спрос на дорогие товары: мебель, электронику, бытовую технику — сейчас крайне низкий, поэтому продавцы завлекают потенциальных покупателей скидками. Если хотите купить телевизор, холодильник, пылесос, кухонный или спальный гарнитур дешевле, чем обычно, то сейчас — лучшее время.

Также, как пояснил эксперт, сейчас выгодно делать ремонт: из-за низкого курса доллара цены на импортные стройматериалы пока еще терпимые. А вот замену окон, как и установку кондиционера, сейчас лучше не заказывать: летом — наиболее высокий спрос и самые высокие цены.

— Лучшее время для этих работ — зима: из-за снижения спроса установщики предлагают достаточно высокие скидки, — пояснил Виктор Кудрявцев.

Эксперт также предостерег от ипотеки.

— Сейчас нужно копить на квартиру, причем в рублях, а не брать на нее кредит, — пояснил экономист.

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