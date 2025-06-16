Плата за потребление воды резко вырастет для части россиян

Минстрой разработал проект постановления правительства об удвоении ставок платы за потребление воды без счетчиков, узнал «Коммерсант». Таким образом ведомство намерено бороться с потребителями, которые обходят повышение тарифов на коммунальные услуги за счет оплаты по нормативу.

По данным Минстроя, по итогам 2024 года количество квартир в России, не оснащенных приборами учета холодной воды, составляло 7,5 млн, горячей - 4,6 млн. Число индивидуальных жилых домов без счетчиков холодной воды - 2,4 млн, горячей — 115 тысяч. Всего утечку и неучтенный расход в год ведомство оценивает в 23,2% от всей подачи воды.

Сейчас при отсутствии приборов учета размер платы за коммунальные услуги по водоснабжению рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5, однако в ведомстве считают, что «его недостаточно для стимулирования установки приборов учета». Предлагается увеличить повышающий коэффициент до трех – подобный эксперимент уже был проведен в Москве, и его результаты власти считают успешными. По данным Росстата, по итогам 2024 года в Москве приборами учета оснащены 90% квартир.

Также проект постановления уточняет порядок расчета размера доначисления платы за водоснабжение при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям.

Напомним, что с 1 июля в России будет проведена очередная индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем повышение составит 11,9%.