Россияне поддержали создание «тревожной кнопки» для клиентов банков

Абсолютное большинство (79 процентов) опрошенных россиян поддерживает идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении. Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ, поступившем «Ленте.ру» 16 июня.

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Участники опроса, в котором были задействованы полторы тысячи жителей городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, заявили, что кнопка нужна, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт. При этом более половины (56 процентов) респондентов считают, что сигнал должен поступать и банкам и в правоохранительные органы.

91 процент также высказался за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала, а 34 процента — за то, что нажатие «тревожной кнопки» должно в первую очередь производить блокировку карты.

Свыше трех четвертей (76 процентов) опрошенных хотят, чтобы блокировка счета в таких случаях происходила в течение минуты, при этом большинство респондентов полагают, что одного нажатия кнопки недостаточно и нужно предусмотреть подтверждение во избежание случайного срабатывания сигнала.

О том, что в текущем году в России планируется запустить пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству, содержащее «тревожную красную кнопку», со ссылкой на замминистра цифрового развития Александра Шойтова ранее писали «Ведомости».