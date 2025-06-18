Россияне перестают нести деньги на вклады: в чем дело

По итогам первого квартала текущего года прирост денежных средств населения на банковских вкладах составил всего 1,8%, тогда как в последнем квартале прошлого года данный показатель составлял 9,9%.

© Deita.ru

Об этом свидетельствуют последние данные Центрального банка России, сообщает ИА DEITA.RU.

Свежая статистика регулятора говорит о том, что ажиотаж среди россиян в части открытия депозитов начинает стремительно падать. Более того, специалисты также зафиксировали и снижение остаток на текущих рублёвых счетах граждан на 6,4%.

Иными словами, россияне не только существенно снизили скорость размещения денег на вкладах, но и увеличили объёмы возвращения своих сбережений из банков. Как считают эксперты ЦБ, количество средств на счетах будет только сокращаться.

Аналитики портала Profinance полагают, что главной причиной потери интереса граждан ко вкладам является тренд на снижение их доходности. Так, в частности, средняя ставка по депозитам в крупнейших российских банках уже подбирается к 18% годовых.

Из-за этого граждане, которые ещё несколько месяцев назад, активно предлагали разместить их деньги под более чем 20% годовых, разочаровываются в данном виде сбережений и начинают искать своим денежным средствам более выгодно применение.

С учётом снижения ключевой ставки регулятором и последующим падением доходности вкладов в российских коммерческих банках, многие россияне стали ждать ещё более радикальной смены политики финансовых учреждений в деле урезания процентов.