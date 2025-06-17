В России готовятся к росту цен на электричество

В Министерстве энергетики считают, что повышение цен на газ для промышленных потребителей на 10% два раза в год может привести к увеличению стоимости электроэнергии на 3% в год, а стоимости тепла — на 1,2% в год. Об этом сообщает «Коммерсант».

По мнению Сергея Сасима, руководителя Центра исследований в сфере электроэнергетики НИУ ВШЭ, повышение стоимости электроэнергии на 2,8–3% приведет к увеличению расходов потребителей в среднем на 40–45 миллиардов рублей в год. Собеседник считает, что увеличение затрат не станет критичным для экономического развития. Однако, как отмечает эксперт, в различных сферах затраты на электроэнергию увеличиваются медленнее, чем другие расходы.

Сасим подчеркнул, что рост цен на газ усилит конкуренцию на рынке электроэнергии, создав условия для повышения маржинальности работы на рынке РСВ наиболее эффективным станциям. Он также прокомментировал ситуацию в коммунальном секторе.

«В условиях жесткой недорегулированности и убыточности коммунальных предприятий увеличение топливных расходов и расходов на электроэнергию может привести к сокращению ресурсов на ремонт и обновление основных фондов, что чревато серьезными авариями в отопительный период», — добавил эксперт.

С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 12,6%

«Газпром» выступил с инициативой увеличить регулируемые оптовые цены на газ, поставляемый в первом и четвертом кварталах, на 1,1% с учетом сезонного фактора. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении в правительстве. Предложение было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным в конце января, и в связи с этим было дано поручение о его проработке.