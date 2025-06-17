Госдума перенесла даты оплаты услуг ЖКХ

Госдума приняла закон о переносе сроков оплаты услуг ЖКХ на пять дней. С документом можно ознакомиться на портале правовых актов.

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Согласно новому закону, оплатить жилищно-коммунальные услуги теперь требуется в срок не до 10-го числа каждого месяца, а до 15-го. Таким образом, законодатели учли, что большинство россиян получают зарплату в период с 10-го по 12-е число.

В связи с этим ранее многие собственники допускали просрочки.

Этот же закон, который 17 июня был одобрен сразу во втором и третьем чтениях, обязывает управляющие компании разносить квитанции в срок до пятого числа.