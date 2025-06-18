Зампред правления Сбера дал три совета, как не стать жертвой мошенников
Избежать попадания на удочку мошенников поможет выполнение ряда базовых правил, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ.
"Не общайтесь с незнакомыми людьми по телефону или через мессенджеры, кем бы они ни представлялись. Повышайте собственную киберграмотность, обучайте своих детей и родителей. Для этих целей существует множество ресурсов, Сбер, например, создал портал "Кибрарий" - там мы публикуем информацию обо всех самых актуальных мошеннических схемах и способах противодействия им. Информацией с "Кибария" могут свободно пользоваться государственные и частные организации во всех регионах нашей страны, чтобы просвещать людей", - рассказал он.
Кузнецов также рекомендовал пользоваться техническими средствами, которые есть под рукой, для обеспечения безопасности себя и близких.
"Например, в разделе "Безопасность" мобильного приложения Сбербанка порядка 20 таких сервисов: определитель мошеннических звонков, антивирус, сервис по контролю финансовых операций близких, там же можно сообщить о мошеннике и буквально за считанные секунды закрыть доступ к своим средствам, если вы все-таки поддались на уловки злоумышленников", - отметил он.