Россиянам могут ограничить вывоз золота за пределы страны

Вывоз золота из России могут ограничить россиянам эквивалентом в $10 тысяч по аналогии с наличной иностранной валютой, пишет «Интерфакс» со ссылкой замминистра финансов Алексея Моисеева. По его словам, детали для этой инициативы могут быть определены до конца месяца.

Из его слов следует, что министерство согласовало идею со всеми ведомствами кроме одного. Однако он надеется, что до конца июня решение будет принято на очередном заседании правительства.

В России с 2022 года действует запрет на вывоз за рубеж валюты или денежных инструментов в валюте в сумме более $10 тысячи. Идентичной сумма будет и для вывоза золота, указал Моисеев.

О планах ужесточить контроль за вывозом драгметалла Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) говорят с 2023 года. Среди предлагаемых мер — усиление таможенного надзора на ключевых маршрутах экспорта.

Минфин намерен ввести ограничение на вывоз золота из России

В январе 2024 года Моисеев говорил, что россияне стали перемещать за границу слишком много золота «в карманах». В ряде случаев вывоз золота представляет собой так называемый серый экспорт, когда физические лица выступают в качестве «бизнес-курьеров» и помогают компаниям сэкономить на экспортных пошлинах, отметил он. Контрабанда золота из России выросла в 2,5 раза в 2024, сообщала ФТС.