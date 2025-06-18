В России ожидается значительный рост цен на пиво

Цены на пиво в российских магазинах повысятся на 10–20% к весне 2026 года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила кандидат экономических наук, доцент, начальник отдела научных исследований ИМЭС Татьяна Федорова.

Среди факторов, влияющих на рост цен, — повышение стоимости тарифов электроэнергии, газа и дефицит квалифицированных кадров в высокотехнологичных отраслях, уточнила собеседница.

«Тенденция ожидаемо перенаправит потребителей пива в сегмент крепкого алкоголя или оттянет потребителей к конкурентам с более низкими ценами», — подчеркнула Федорова.

По словам кандидата экономических наук, повышение цен на импортное пиво в 2026 году ожидается в размере 18–20%, а на крафтовое пиво — 15–20%.

Федорова уточнила, что в российских торговых точках с марта 2025 года стоимость пива выросла на 10–13%, а летом спрос на этот напиток увеличился: на 10% — на отечественные сорта, на 15% — на крафтовое и на 20% — на импортное. Средняя цена за бутылку отечественного пива объемом 0,5 литра в России сейчас составляет 75–90 рублей, а импортного — 120–130 рублей.