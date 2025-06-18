Россиян предупредили о блокировке карт за мелкие денежные переводы незнакомцам

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заявил, что из-за мелких денежных переводов незнакомцам банковские карты россиян теперь могут заблокировать. Об этом он высказался в беседе с НСН.

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По словам главы НСФР, алгоритмы будут автоматически выявлять подозрительные операции начиная с июня. Это необходимо для защиты от дропперов.

Емелин отметил, что у ЦБ существует реестр дропперов, и, если перевод идет находящемуся в этом списке лицу, то автоматически операция будет заморожена.

Собеседник издания также отметил, что существует вероятность 50% того, что могут заблокировать карты за перевод людям, не замеченным в нарушениях.

Как это будет работать на практике, особенно внутри семей, пока неясно, добавил экономист.

Ранее 17 июня Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности для дропперов.