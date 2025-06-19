Кто получает больше: названы профессии с крупнейшим ростом зарплат

В России зафиксирован рост средних заработных плат в сфере добычи полезных ископаемых. Они увеличились на 63% с 2020 по 2024 год, до 155,6 тысячи рублей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Как уточнил собеседник издания, с одной стороны, это выше средних зарплат по экономике на 77% (средняя зарплата по экономике в 2024 году составила 87,95 тыс. рублей). Но, с другой стороны, в 2020 году заработные платы в сфере добычи полезных ископаемых превышали заработные платы по экономике на 86%.

«Ситуация по разным направлениям добычи полезных ископаемых также складывается по-разному», — подчеркнул специалист.

По словам экономиста, в сфере добычи угля средние заработные платы за 2020−2024 годы увеличились на 95%, то есть почти вдвое. В 2024 году они составили 121,96 тысячи рублей — выше средней по экономике на 39%. В сфере добычи нефти и природного газа средние зарплаты показали рост на 54% и составили в 2024 году 218,5 тысячи рублей.

Балынин также подчеркнул, что в 2024 году средняя заработная плата работников, занятых в добыче металлических руд, увеличилась на 65% и составила 145 600 рублей.