Костин дал совет россиянам по поводу кредитов

В России сейчас не те макроэкономические условия, чтобы активно брать новые кредиты. Такой совет дал россиянам глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит ТАСС.

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Руководитель банка посоветовал гражданам отложить крупные покупки в кредит. С учетом высоких процентных ставок полная стоимость подобного рода займов окажется значительной.

«Сегодня время, конечно, не кредитоваться», — резюмировал Костин.

Вместо этого глава ВТБ рекомендовал россиянам открывать банковские вклады. Ставки по ним сейчас находятся на высоком уровне, что позволяет рассчитывать на оптимальную доходность.

«Я бы считал, что в эту сторону мы прежде всего должны смотреть», — заключил банкир.

Ближе к концу мая 2025 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших финансовых организациях РФ, согласно подсчетам Центробанка, составила 19,39 процента. Однако после решения руководства регулятора снизить ключевую до 20 процентов доходность по депозитам резко упала. В начале первого летнего месяца средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банков РФ снизилась до 18,87 процента.

Несмотря на это, хранить свои сбережения, используя подобный инструмент, сейчас все равно гораздо выгоднее, чем брать новые кредиты. Представитель ВТБ, в частности, считает, что до полноценного кредитного ренессанса в стране еще достаточно далеко. Проценты по займам в стране еще долго будут оставаться «экстравысокими». В обозримой перспективе ждать дешевых кредитов не стоит, резюмировал он.