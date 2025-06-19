Свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги"

С 1 марта более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги". Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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Правительство планирует расширить применение механизмов самозапретов для предоставления гражданам дополнительных инструментов защиты в цифровой среде. С 1 августа появится возможность отказаться от SMS-рассылок, а с начала осени - от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и приложения мобильных операторов.

Также с сентября через "Госуслуги" россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.