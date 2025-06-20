Хинштейн рассказал, какую помощь оказывают жителям приграничья Курской области
Около 10 миллиардов рублей ежемесячно поступает из федерального бюджета для поддержки жителей приграничных районов Курской области. Об этом заявил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Речь идет о сертификатах на жилье взамен утраченного, компенсации аренды жилья, двух третей за простой работникам и работодателям, отметил Хинштейн. Также свыше 114 тысяч получают выплату в размере 65 тысяч рублей в месяц, добавил он.
«Это и другие выплаты, которые есть», — подчеркнул Хинштейн.
Ранее в Минцифры сообщили, что многодетные семьи в России теперь могут оформить региональную выплату на погашение ипотеки через портал «Госуслуги» одновременно с подачей заявления на федеральную меру поддержки.
Размер федеральной выплаты может достигать 450 тысяч рублей. Она полагается семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий и последующие дети. После назначения федеральной выплаты в 13 регионах страны также предоставляется региональная выплата. Ее размер может достигать 550 тысяч рублей.