Страховую часть пенсии в 2026 году проиндексируют по темпу роста зарплат

Страховую часть пенсии проиндексируют по темпу роста зарплат с 1 апреля 2026 года. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По его словам, это будет учтено при подготовке бюджета на следующий год.

«Последние несколько лет мы индексировали пенсии с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь такое повышение будет происходить с 1 февраля», — сказал Котяков.

В 2026 году Российская Федерация переходит к двухэтапной индексации пенсий. С 1 февраля пенсия будет увеличиваться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — по уровню роста доходов Социального фонда РФ.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России с 1 августа произведут перерасчет страховых пенсий работающих граждан, а с 1 октября — военных пенсионеров. Кроме того, с 1 октября увеличатся пенсии у военных — индексация произойдет автоматически.