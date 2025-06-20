Сколько россиян сможет купить жилье после закрытия вклада

Значительного перераспределения средств со вкладов на рынок недвижимости в России не ожидается.

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К такому выводу пришли аналитики «ДОМ.РФ», сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали эксперты, благодаря высоким ставкам с начала 2024 года по первый квартал 2025-го объем депозитов населения в банках вырос на 13 трлн рублей и достиг 58 трлн рублей. Однако не все эти средства планируют инвестировать в жилье, пишет РБК.

По оценкам специалистов, потенциальными покупателями недвижимости могут стать владельцы около 2 миллионов счетов со средним размером вклада 4,3 млн рублей, а также обладатели примерно 10 миллионов счетов со средним чеком от 1,1 до 1,8 млн рублей.

В прошлом году эти вкладчики обеспечили прирост депозитов на сумму около 7,3 трлн рублей. Переход средств с депозитов в экономику и на рынок жилья будет происходить постепенно по мере снижения ключевой ставки, прогнозируют аналитики.

По данным АСВ, наиболее многочисленная группа вкладчиков (84,6%) держит на счетах менее 1 миллиона рублей, при этом средний размер вклада — около 180 тысяч рублей. Эти суммы недостаточны для инвестиций в жилье, отмечают в «ДОМ.РФ».

Основную часть депозитных средств населения формируют вклады состоятельных граждан — около 400 тысяч счетов со средним размером около 43 млн рублей, что составляет 31,6% всех депозитных средств.