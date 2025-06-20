В Госдуме предложили меры по увеличению доходности накопительных пенсий россиян

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на дискуссионной площадке ПМЭФ-2025 выступил с предложением об автоматическом переводе накопительных пенсий россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС), что могло бы существенно увеличить доходность будущих пенсионеров.

В настоящее время замороженная накопительная часть пенсии аккумулируется в определённых институтах. Целесообразно было бы направить эти средства в долгосрочное финансирование посредством НПФ, чтобы благодаря эффективному вложению они могли приносить большую доходность в будущем, объяснил он в беседе с «Парламентской газетой».

«В прошлом году доходность вложений институтов, работающих в рамках этой программы, составляла до 30%», — уточнил Аксаков.

По его словам, средства соотечественников могли бы быть использованы для реализации долгосрочных проектов. Депутат также напомнил, что участники программы имеют преференции от государства в виде софинансирования, а также могут получить налоговый вычет.

Идея нашла понимание и в Центробанке, и в Минфине, заключил Аксаков. А более 1 млн граждан уже перевели накопления в ПДС на сумму 300 млрд рублей.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство России законопроект, согласно которому предлагается с 2027 года установить трёхлетний срок для гарантированного получения единой социальной выплаты госслужащим, которые вышли на пенсию.