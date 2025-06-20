Слуцкий раскритиковал резкий рост стоимости обучения в вузах

В Госдуме раскритиковали резкое повышение стоимости обучения в российских вузах. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к Минобрнауки РФ с просьбой объяснить причины повышения цен, направив официальный запрос, заявил он в своем Telegram-канале.

Также парламентарий выступил за установление контроля за ценами на высшее образование. По его словам, «недоступное высшее образование для талантливых молодых людей наносит ущерб экономическому суверенитету нашей страны и делает невозможной новую индустриализацию».

По мнению Слуцкого, дорогое образование расслаивает общество и «делит на касты». Он отметил, что сумма в 64 тысячи рублей в месяц за образование ребенка — «это больше, чем зарплата учителя, полицейского, врача или рабочего человека в большинстве регионов страны».

«Недоступное образование навсегда останавливает социальные лифты для детей из простых семей. Мы что, хотим потерять будущих Глушко, Келдышей, Королевых, потому что у их небогатых родителей нет лишнего миллиона на прикладную математику», — написал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что в 2025 году ведущие вузы России значительно увеличили стоимость обучения на коммерческой основе. Повышение в отдельных случаях достигло 40–60% по сравнению с прошлым годом.