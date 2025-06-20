Стало известно, какой драгоценный камень наиболее популярен у россиян

За первые пять месяцев 2025 года при покупках россияне все чаще отдавали предпочтение «цветным» камням, особенно заметно вырос интерес к рубинам. Именно они стали самыми востребованными в розничных магазинах бренда SOKOLOV по всей стране, сообщили в пресс-службе.

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Продажи украшений с рубином выросли на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особенно активно товары с этим камнем покупали в Екатеринбурге, Воронеже и Москве. Также высокие темпы роста в РФ продемонстрировал топаз (плюс 22 процента) и изумруд (плюс 13 процентов).

Рост объем продаж по стране в деньгах подтверждает общую тенденцию: рубины показали увеличение на 40 процентов, изумруды — на 21 процент, топазы — на 19 процентов.

Особенно выделяются Калининград, Сочи и Екатеринбург, где продажи рубинов выросли на 490, 173 и 140 процентов соответственно. Среди городов, где изумруды популярнее рубинов — Волгоград и Пермь, а топазы охотнее всего покупают в Воронеже, Казани и Краснодаре.

Повышенный спрос на украшения увеличил средний чек. Например, за изделия с рубинами придется заплатить на 16 процентов больше — 25 158 рублей. Украшения с топазами подорожали на семь процентов — 9 365 рублей, с сапфирами — на пять процентов — 23 307 рублей, а с изумрудами — на восемь процентов — 21 561 рублей.

— Что касается предпочтений в типах украшений, то чаще всего россияне выбирали серьги, кольца, браслеты и подвески с топазом, вторым по популярности камнем в изделиях стал изумруд, далее следуют сапфир и рубин, — рассказали аналитики SOKOLOV в беседе с РИАМО.

В конце лета 2024 года специалисты обнаружили на алмазном месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии крупный алмаз ювелирного качества. Вес находки составил 262,5 карата. В мае глава региона Айсен Николаев сообщил, что компания «Алроса» выставит на аукцион крупнейший в России бриллиант «Новое солнце».

На месторождении Karowe в Ботсване был найден алмаз в 2492 карата, ставший одним из крупнейших драгоценных камней за всю историю добычи.